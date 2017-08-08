В Кировском районе Крыма задерживают строительство школы – администрация

В Кировском районе Крыма подконтрольная Кремлю администрация района выявила ряд недостатков в работе подрядчиков на строительстве корпусов общеобразовательной школы №1.

Как сообщает пресс-служба администрации Кировского района, подрядной организации, выполняющей строительные работы, «рекомендовано в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и произвести пуско-наладочные работы по запуску башенного крана и перейти на круглосуточный режим работы в несколько смен».

Также сообщается, что на прошедшем совещании главе администрации Яркополенского сельского поселения Виктору Наумову рекомендовали рассмотреть возможность предоставления места для размещения оборудования и монтажа конструкции под мобильный бетонный завод для ускорения строительства корпусов школы подрядной организацией ООО «Стройиндустрия».

Накануне Владимир Константинов выразил надежду на то, что «избиратели оценят» сокращение очередей в дошкольные учреждения Крыма.

В начале 2017 около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.