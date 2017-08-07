Россия: суд вернул в полицию дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot

В российском Якутске суд вернул в полицию административное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и Ольги Борисовой, задержанных за акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Суд вернул материалы дела «для устранения недостатков», самих активисток отпустили.

Накануне Алехина и Борисова развернули на мосту в Якутске баннер с надписью «Free Sentsov». В понедельник активисток задержали. В полиции на них составили протокол о проведении несогласованной акции.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал акцию, проведенную участницами группы Pussy Riot в Якутске в поддержку заключенного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.