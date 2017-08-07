Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал акцию, проведенную участницами группы Pussy Riot в Якутске в поддержку заключенного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

«Другая Россия. Уважаю Pussy Riot за строительство моста свободы в Якутске», – написал Климкин в своем Twitter.

Накануне, 6 августа, участницы Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от колонии, где находится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.

7 августа Алехина сообщила, что их повезли в полицию по подозрению в совершении административного правонарушения – проведение несанкционированной акции.

В июне этого года участница российской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина, а также активистка Ольга Борисова из Pussy Riot Theathre поздравилиудерживаемого в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова с днем рождения.

Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.