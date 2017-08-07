Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в российском Якутске на следующий день после акции в поддержку удерживаемого в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова возле исправительной колонии №1. Об этом сообщает «Медиазона».

Как сообщила изданию сама Алехина, ее вместе с Борисовой увезли в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения – проведения несанкционированной акции.

Накануне, 7 августа, участницы Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от ИК-1, где находится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.

В июне этого года участница российской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина, а также активистка Ольга Борисова из Pussy Riot Theathre поздравили удерживаемого в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова с днем рождения.

Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.