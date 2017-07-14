Участницы Pussy Riot в Москве поздравили Сенцова с днем рождения

Участница российской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина, а также активистка Ольга Борисова из Pussy Riot Theathre поздравили удерживаемого в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова с днем рождения. Фотографии акции они опубликовали на Фейсбуке.

Активистки вышли 13 июля к посольству Украины в Москве со связкой желтых и синих воздушных шаров, на которых написали: «Олег, с днем рождения».

«Вышли к посольству Украины поздравить Олега Сенцова с днем рождения. К вечеру выяснили, что во всей России это только нам пришло в голову», – написала Алехина.

13 июля Олегу Сенцову исполнился 41 год, последние 4 дня рождения режиссер встретил в заключении.

В Киеве и по всей Украине прошли акции ко дню рождения Олега Сенцова. В Киеве и Запрожье, в частности, организовали чтение пьесы Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.