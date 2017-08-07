Siemens могут выкупить газовые турбины, находящиеся в Крыму – СМИ

Компания Siemens может выкупить газовые турбины, которые оказались в аннексированном Крыму. Об этом заявил представитель концерна Филипп Энч российского агентству ТАСС.

«Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины», –сказал представитель.

В то же время, как заявил Энч, в качестве «другого варианта возврата» турбин, Siemens рассматривает поданный в Арбитражный суд Москвы иск. По словам представителя компании, они будут настаивать на возврате всех четырех поставленных в Крым агрегатов обратно в Краснодарский край России.



Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении полуострова.

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС. Этот пакет ограничений, который сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года.