США направят в Эстонию роту десантников на время российско-белорусских учений

США направят в Эстонию на время российско-белорусских учений «Запад-2017» роту воздушных десантников. По сообщению главного штаба Сил обороны Эстонии, 150 военнослужащих прибудут уже в конце августа, информирует агентство BNS.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат.

Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями. Однако, как заявлял посол Украины в Беларуси Игорь Кизил, Украина получила заверения белорусской стороны, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске, смогут быть в качестве наблюдателей на учениях «Запад-2017».