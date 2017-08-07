Пакистан: десятки людей ранены в результате взрыва в Лахоре

В Пакистане по меньшей мере 22 человека ранены в результате взрыва бомбы в восточном городе Лахоре 7 августа. Не менее 3 человек находятся в критическом состоянии.

По сообщению чиновников из провинции Пенджаб, бомба была заложена в грузовике с горючим.

Взрыв разрушил соседний дом и повредил несколько автомобилей.

Пока ниодна группировка не взяла ответственность за нападение.

В течение этого года в Лахоре произошло несколько атак. В прошлом месяце во время нападения, ответственность за которое взяли пакистанские талибы, погибли 26 человек.