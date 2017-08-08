За патриотизм – на 8 лет. Как продвигается дело Ахтема Чийгоза – Радио Крым.Реалии

За что хотят на 8 лет посадить одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза? Почему в Крыму не могут третий день потушить масштабный лесной пожар? Как развиваются отношения между Грузией и Россией спустя девять лет после начала войны?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с российским адвокатом Николаем Полозовым, главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, украинским политическим аналитиком Юлией Тищенко, крымским инженером лесного хозяйства Дмитрием Демчуком, экс-министром лесного хозяйства Крыма Анатолием Ковальским, председателем крымской ассоциации «Экология и мир» Виктором Тарасенко, колумнистом издания Эхо Кавказа Тенгизом Аболотией и грузинским политологом Гелой Васадзе.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.