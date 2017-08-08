Исполняется девятая годовщина российско-грузинской войны

8 августа исполняется девять лет со дня начала российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой «пятидневной войны».

В ночь на 8 августа Грузия пыталась восстановить контроль над частью своей международно признанной территории, Цхинвальским регионом, контролируемым в то время гибридными российско-сепаратистскими формированиями. На помощь этим силам пришла Россия, которая, в отличие от конфликта с Украиной в 2014 году, официально объявила о введении на территорию Грузии частей своей регулярной армии. Тогдашний российский президент Дмитрий Медведев заявил о начале операции по «принуждению Грузии к миру».

Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военных.

Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию как «независимые государства», а 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Восстановление территориальной целостности входит в тройку наиболее актуальных вопросов, которые волнуют население Грузии. Таковы результаты опросов, которые регулярно проводит в Грузии американская неправительственная организация, Национальный демократический институт (NDI).

Грузинские власти и многие западные государства продолжают настаивать на том, чтобы Россия отказалась от признания «независимости» грузинских регионов. В федеральном бюджете США на текущий финансовый год есть пункты, запрещающие оказывать поддержку странам, признавшим независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона.