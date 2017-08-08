Крупный природный пожар в районе села Громовка под Судакам к утру вторника, 8 августа, полностью ликвидирован. Об этом сообщают в крымском управлении МЧС России.

«Вчера, в 9:45 пожар общей площадью 50 Га был локализован, а сегодня к 8:30 полностью ликвидирован», – сказал подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма Сергей Шахов.

По данным ведомства, всего для борьбы с пожаром было привлечено около 486 спасателей и 55 единиц специализированной пожарно-спасательной техники. Для осуществления сброса воды привлекли авиацию МЧС России – вертолеты Ми-8, КА-32 и самолет – амфибия Бе – 200. Кроме того, была задействована тяжелая инженерная техника для создания естественных преград на пути огня.

Природный пожар на площади 50 га вспыхнул в субботу днем.

По предварительным данным, причиной крупного лесного пожара, который сейчас тушат под Судаком, могло стать возгорание автомобиля.

Крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.