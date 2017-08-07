Крымские спасатели предполагают, что причиной крупного лесного пожара, который сейчас тушат под Судаком, стало возгорание автомобиля. Об этом говорится в сообщении на сайте крымского управления МЧС России.

«Предположительно причиной пожара стало загорание автомобиля УАЗ, который загорелся по неизвестным причинам, в результате чего пожар быстро распространился по сухой траве. Правоохранительные органы проводят следственные действия», – отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 486 человек и 55 единиц специализированной пожарно-спасательной техники. Задействована авиация – вертолеты Ми-8 и Ка-32 и самолет-амфибия Бе-200ЧС, а также беспилотные летательные аппараты для воздушной разведки.

Пожар в лесном массиве под Судаком начался в воскресенье, 6 августа, днем. Сейчас его площадь составляет 50 Га.

Крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.