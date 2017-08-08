Китай заявляет о готовности платить за последствия санкций против КНДР

Китай понесет больше потерь от новых санкций ООН, чем Северная Корея, но готов платить свою цену за мирное решение проблемы вокруг ядерной программы Пхеньяна. Об этом 8 августа в столице Филиппин Маниле заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Из-за традиционных экономических связей Китая с Северной Кореей преимущественно Китай будет платить за реализацию резолюции. Но для того, чтобы защитить международную систему борьбы с распространением оружия массового уничтожения и региональный мир и стабильность, Китай, по-прежнему полностью и строго определенным образом будет выполнять все содержание соответствующей резолюции», – подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Китай поддерживает все более жесткие санкции ООН в отношении правительства Северной Кореи, предложенные Соединенными Штатами. В то же время Пекин заявил, что не следует затрагивать «обычную» торговлю с обычными северокорейцами. Последняя резолюция ООН запрещает покупать уголь, железо, свинец и морепродукты с КНДР.