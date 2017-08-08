На суде по «делу Чийгоза» адвокат заявил о нарушениях в следствии и пытках обвиняемого

Российское следствие допустило ряд нарушений процессуальных норм в деле одного из лидеров крымских татар, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза. Об этом сказал адвокат Николай Полозов на заседании в подконтрольном Кремлю Верховном суде полуострова, где 8 августа продолжились прения по «делу Чийгоза».

В частности, по словам Полозова, дело против Чийгоза возбудили в январе 2015 года, когда действие «переходного периода» в аннексированном Крыму завершилось.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Полозов указал на принцип экстерриториальности, нарушенный в ходе этого дела, поскольку Россия «не вмешивается в дела иностранных граждан на территории иностранного государства». По его словам, также нарушен принцип обратной силы закона, поскольку «потерпевшие стали гражданами России значительно позже, чем происходили события под стенами крымского парламента».

Николай Полозов отметил, что вынесению приговора также препятствует тот факт, что двое из трех судей коллегии, Виктор Зиньков и Игорь Крючков, «являются гражданами иностранного государства, что прямо противоречит законодательству России».

Среди других процессуальных нарушений, по словам адвоката, – неоднократный категорический отказ допросить участников событий, крымского муфтия Эмирали Аблаева и главу Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Кроме того, Полозов заявил о нарушении конвенции о недопустимости пыток, которые выразились «в причинении подсудимому моральных страданий в связи с невозможностью проститься законным методом с умирающей матерью».

После этого адвокат акцентировал внимание на ограничении права на защиту Чийгоза и вспомнил о фактах давления на адвоката, когда бывший обвинитель Александр Домбровский требовал возбудить в отношении него три уголовных дела, а также о факте своего похищения сотрудниками ФСБ.

На заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма накануне, 7 августа, прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.