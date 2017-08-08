В аннексированном Крыму ищут виновников крупного природного пожара в районе села Громовка под Судакам, который вспыхнул в субботу, 5 августа, днем. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма Сергей Шахов.

«Причиной ЧП вновь стал человеческий фактор и халатное отношение некоторых граждан к правилам пожарной безопасности в условиях действующего пожароопасного периода. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия по выявлению виновников произошедшего ЧП», – цитирует Шахова пресс-служба крымского управления МЧС России.

Крупный природный пожар в районе села Громовка под Судакам к утру вторника, 8 августа, полностью ликвидировали.

Природный пожар на площади 50 га вспыхнул в субботу днем.

По предварительным данным, причиной крупного лесного пожара, который сейчас тушат под Судаком, могло стать возгорание автомобиля.

Крымское управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.