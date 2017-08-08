Россия приостановила депортацию журналиста Али Феруза

Московский городской суд 8 августа приостановил исполнение решения о депортации журналиста «Новой газеты» Али Феруза, которого обвиняют в нарушении миграционного законодательства России.

Процедура депортации не начнется, пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрит его жалобу. Все это время Феруз будет находиться в СУВСИГ (специальном учреждении временного содержания иностранных граждан – КР), постановил судья.

Али Феруза (Худоберды Нурматова) задержали 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище.

1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан. 4 августа ЕСПЧ указал российским властям, что Феруза нельзя выдворять из страны в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге.

В защиту корреспондента «Новой газеты» выступили журналисты, а также международные правозащитные организации «Репортеры без границ», Amnesty International и Human Rights Watch. В российском президентском Совете по правам человека выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут «закрывать глаза» на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.

В 2012 году у Али Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему могут предъявить обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.