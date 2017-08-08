Российские силовики в Симферополе задержали пожилого крымского активиста Сервера Караметова, вышедшего на одиночный пикет к зданию подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Караметов пришел поддержать одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза, по делу которого в суде 8 августа продолжаются прения.

Видео задержания опубликовал на своей странице крымский активист Заир Смедляев.

На кадрах видно, как пятеро российских полицейских в форме окружают Караметова, отбирают у него плакат с надписью «Путин! Аксенов! Наши дети (Ахтем Чийгоз) – не террористы! Хватит обвинять крымских татар!», садят в автомобиль ППС и увозят.

Дочь Ильми Умерова Айше в Фейсбуке сообщила, что задержанному Серверу Караметову 76 лет, у него болезнь Паркинсона. По ее информации, активиста задержали за «несанкционированный митинг» и «сопротивление представителям правоохранительных органов» и отвезли в Железжородный райотдел полиции Симферополя.

Крым.Реалии пытаются сполучить более подробную информацию у крымских активистов и правозащитников.

На сайтах подконтрольных Кремля силовых ведомствах Крыма задержание Караметова пока не комментировали.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как они пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».