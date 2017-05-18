Сервер Караметов о своем задержании в Крыму: отпустили после трех часов и протокола

Задержанный утром в четверг, 18 мая, в Симферополе Сервер Караметов рассказал, что российские силовики его отпустили, продержав около трех часов, после составления протокола. Об этом Караметов рассказал в комментарии корреспонденту Радио Свобода.

«Как раз третий год нам не дают даже цветы поставить (ко дню памяти жертв депортации крымских татар 1944 года – КР). У нас памятник в Симферополе – туда тоже не пускают третий год. Как Россия пришла, вообще не пускают никуда. Я встал возле памятника Ленину со своим флагом (крымскотатарским – КР). Потом нас увезли, и три часа держали, и после протокола отпустили», – рассказал он.

Сервер Караметов пришел на площадь с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года.

Утром 18 мая на центральной площади Симферополя задержали нескольких человек, в том числе Сервера Караметова.

Позже стало известно, что задержанных в Симферополе с крымскотатарскими флагами отпустили, выписав им предупреждение.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.