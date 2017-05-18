В Симферополе задержали нескольких человек, в том числе несовершеннолетнего

В Симферополе российские силовики задержали нескольких человек, из них как минимум один – несовершеннолетний. Об этом 18 мая сообщил корреспондент Радио Свобода.

По его словам, у некоторых задержанных, в том числе несовершеннолетнего, в РОВД Симферополя взяли отпечатки пальцев.

Имена задержанных и причины их задержания пока неизвестны.

Также, по данным журналиста Радио Свобода, молодых людей, задержанных ранее в Симферополе с крымскотатарским флагом, отпустили, выписав им предупреждение. Таким образом, достоверно известно о четырех задержанных, которые находятся в центральном РОВД.

Ранее стало известно, что полицейские отпустили Сервера Караметова и еще нескольких человек, задержанных вместе с ним на площади Ленина в Симферополе. У них взяли объяснения «по проведению несанкционированного мероприятия».

В Крыму мероприятия, посвященные годовщине депортации крымских татар, проходят при усиленных мерах безопасности.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.