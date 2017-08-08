Мининформ Украины презентовал коммуникационную кампанию о коренных народах

Министерство информационной политики Украины представило общенациональную коммуникационную кампанию по случаю Международного дня коренных народов мира, который состоится 9 августа. Об этом 8 августа на пресс-конференции в Киеве сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

По ее словам, общенациональная коммуникационная кампания представлена тематическими бордами, сити-лайтами и видеороликом, объединенными темой «Три народа – один корень».

«Украина присоединяется к клубу цивилизованных стран и демонстрирует демократическую практику по защите своих коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. Сейчас речь идет не только о политическом признании народу как национальным меньшинством, как это было раньше, но и фактически речь идет о законодательном закреплении такого статуса и последствиях этого», – сказала она.

Эмине Джеппар напомнила, что подобную информационную кампанию в Украине организовывают уже второй год подряд.

Также в рамках мероприятия в Американском доме в Киеве состоится «Крымский вечер». Организаторы анонсируют концерт крымскотатарских песен и танцев, а также выставку об этногенезе, истории и культуре крымскотатарского народа на английском языке, подготовленную Эстонским институтом по правам человека, Министерством информационной политики Украины, Крымскотатарским Ресурсным Центром при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.

Международный день коренных народов мира отмечают ежегодно 9 августа, он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.