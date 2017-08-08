Адвокат Эмиль Курбединов просит свидетелей задержания пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова в Симферополе откликнуться и дать показания по этому событию. Об этом адвокат написал в Фейсбуке.

Он также потребовал переводчика для Сервера Караметова и сообщил, что проблемы со здоровьем задержанного пытаются преподнести, как неповиновение силовикам.

«У него нарушена координация движений. Он может только рывками двигать руками и телом! Теперь этот факт хотят преподнести, как неповиновение?! Что вырывался. Он воды в стакан еле смог налить себе», – отметил Курбединов.

Активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев в комментарии Крым.Реалии высказал опасение, что задержанному Караметову, у которого болезнь Паркинсона, грозит до 15 суток ареста.

«Он страдает хроническим заболеванием – болезнь Паркинсона, человек достаточно преклонного возраста. В соответстветствии с тем, что ему вменяют – это может быть (арест – КР) до 15 суток. Просто мы не знаем, как с таким диагнозом – у него руки и ноги трясутся – как и где его можно там содержать?!» – отметил Заир Смедляев.

76-летнего Сервера Караметова задержали 8 августа у здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в Симферополе. Мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза.

Караметова задержали за «несанкционированный митинг» и «сопротивление представителям правоохранительных органов» и отвезли в Железнодородный райотдел полиции Симферополя.

На сайтах подконтрольных Кремля силовых ведомствах Крыма задержание Караметова пока не комментировали.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».