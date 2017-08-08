Эмине Джеппар: коренные народы Украины нуждаются в поддержке

В Украине осталось всего несколько тысяч представителей коренных народов – караимов и крымчаков – сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции в Киеве 8 августа.

По словам Джеппар, эти коренные народы нуждаются в поддержке, чтобы «сохранить их физически».

«С крымскими татарами история немного другая, это народ, который находится под жестокими репрессиями из-за своей украинской позиции в Крыму. Народ, который фактически целенаправленно уничтожают. И мы понимаем, что для Украины задача номер один – защитить этот народ», – отметила Джеппар.

Министерство информационной политики Украины 8 августа представило общенациональную коммуникационную кампанию по случаю Международного дня коренных народов мира, который состоится 9 августа. Общенациональная коммуникационная кампания представлена тематическими бордами, сити-лайтами и видеороликом, объединенными темой «Три народа – один корень».

Международный день коренных народов мира отмечают ежегодно 9 августа, он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.