Среди свидетелей со стороны обвинения по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза, которого судят в аннексированном Крыму, есть два бывших депутата Верховной Рады АРК Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. В отношении них прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты за государственную измену.

Об этом Крым.Реалии сообщили 8 августа в прокуратуре АРК.

«Фамилии других «свидетелей» комментировать нецелесообразно, поскольку это руководители оккупационных властей. В результате, мы видим очередное ложное обвинение и притеснение за политические взгляды. Поскольку досудебное расследование продолжается, подробности допроса свидетелей не подлежат разглашению. Могу сказали только одно – гражданин Украины Ахтем Чийгоз участвовал в мирном митинге в поддержку территориальной целостности страны, не нарушая национального законодательства», – сказал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

В ведомстве напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по событиям 26 февраля 2014 года.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для Ахтема Чайгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.