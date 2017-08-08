После вынесения приговора одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, которого судят в аннексированном Крыму, украинская сторона сможет запустить международные механизмы по его освобождению. Это будет возможно благодаря тому, что Ахтем Чийгоз проходит в российском судебном процессе как гражданин Украины. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«В заключительной речи так называемого прокурора Анастасии Супряги, которая работала еще в украинской прокуратуре Сакского района, обвинение предъявляется гражданину Украины. Ранее российское правосудие пыталось представлять Ахтема Чийгоза как гражданина России и Украины одновременно. Таким образом приговор позволит нам запустить международные механизмы по освобождению украинца», – отметил глава Меджлиса.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для Ахтема Чайгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.