В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат задержанного Эмиль Курбединов.

По его информации, задержанного Караметова сейчас везут в подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя.

У мужчины плохое самочувствие: из-за задержания 76-летний активист с болезнью Паркинсона пропустил обязательный прием лекарств, у него сильный тремор. При этом у российский полицейских нет никаких документов о его состоянии здоровья.

76-летнего Сервера Караметова задержали 8 августа у здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в Симферополе. Мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза.

На сайтах подконтрольных Кремля силовых ведомствах Крыма задержание Караметова пока не комментировали.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».