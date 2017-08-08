В Керчь прибыла вторая плавучая платформа для доставки в фарватер арок Крымского моста

В Керчи сообщают о прибытии в город второй плавучей платформы, которая предназначена для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арочных пролетов Крымского моста.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, платформа находится в морской акватории рядом с технологической площадкой, на которой находятся два металлических арочных пролета.

По информации заказчика строительства Крымского моста, предприятия «Упрдор «Тамань», плавучая платформа была изготовлена на «Севастопольском морском заводе». Проектировщик плавсистемы – севастопольское ЦКБ «Коралл».

По сообщению пресс-службы «Управтодора «Тамань», плавучие опоры полностью автономны, на борту у них установлены дизель-гидравлические станции и системы балластных насосов, которые могут менять осадку опоры на 3 метра.

«Плавопора снабжена системой позиционирования, включающей в себя контейнеры с автономными дизель-гидравлическими станциями и гидравлические лебедки. Ее задача – обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете», – говорится в сообщении.

Общий вес арочного пролета, по информации пресс-службы «Крымский мост», превышает 5,8 тысяч тонн.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.