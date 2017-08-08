Чубаров: «задержание крымскотатарского активиста Караметова в Крыму – абсолютный беспредел»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, назвал задержание крымскотатарского активиста Сервера Караметова, вышедшего на одиночный пикет к зданию российского суда в Крыму, где проходило заседание по делу Ахтема Чийгоза, «абсолютным беспределом» силовиков.

«Есть видео, на котором четко видно, что он стоял один и никому не мешал. Это было перед входом в общественное здание. Подошли российские полицейские и начали хватать его за руки. У него болезнь Паркинсона. Он сразу взволновался, попытался им что-то объяснить. Эту взволнованность полицейские показали, как сопротивление. Это абсолютный беспредел», – выразил свое мнение Чубаров в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, прокуратуре Автономной Республики Крым следует идентифицировать всех, кто причастен к задержанию активиста и открыть уголовное производство.

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».