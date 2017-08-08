На заседании суда в Крыму адвокат Полозов попросил оправдать Чийгоза

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма адвокат Николай Полозов попросил судью вынести оправдательное решение по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, также адвокат попросил «вынести частное определение за лжесвидетельствование в отношении свидетеля Эйваза Умерова».

«Это процесс против всех крымских татар. Но за более чем год этого процесса, я пришел к выводу, что крымские татары и даже Ахтем Чийгоз более свободны, чем мы с вами», – отметил Николай Полозов.

По словам адвоката Александра Лесового, Ахтем Чийгоз «был выбран на роль жертвы, с целью демонстрации силы и контроля в отношении крымских татар». Лесовой призвал суд давать оценку «только доказательствам, а не мнениям следователя».

При этом он обратил внимание суда на то, что объектом преступления может быть только общественная безопасность России, однако, за время суда обвинение ни разу не пояснило, какое отношение имеет Россия к событиям 26 февраля 2014 года в Симферополе.

Кроме того, адвокат Лесовой отметил недопустимость обратного действия закона, закрепленный в статье 54 Конституции России.

В связи с регламентом работы СИЗО очередное судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза завершилось, суд продолжится 9 августа в 09.30 утра.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.