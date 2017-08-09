Футбольный эксперт: арбитр из Крыма сбежал на полуостров из-за включения в базу «Миротворца»

Футбольный эксперт Иван Вербицкий считает, что судья из Крыма, который обсуживал матчи Премьер-лиги Украины по футболу, сбежал на полуостров из-за включения его в базу «Миротворца». Об этом Вербицкий заявил в комментарии Крым.Реалии.

«Меня его решение не особенно удивило. Я всегда обращал внимание на то, что когда исполнялся гимн Украины перед матчами, то он никогда не держал руки на сердце. Для него это была, пожалуй, пустая мелодия. К этому решению перейти судьей в так называемый крымский чемпионат, его побудило включения в базу «Миротворца». Для него уже отпала необходимость скрываться», – считает эксперт.

По его словам, Вакс делал много ошибок во время своего судейства.

Ранее стало известно, что футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс направил в Федерацию футбола Украины письмо, где сообщил, что прекращает сотрудничество с организацией.

Позднее на сайте ФФУ пропала информация о завершении карьеры судьи.

Крым.Реалии направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины для разъяснения ситуации.

Два футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

Ранее корреспонденты телеканала «2+2» в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу «Миротворца».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.