Адвокат активиста Караметова обнаружил расхождения в протоколах во время заседания суда в Крыму

Адвокат задержанного ранее крымскотатарского активиста Сервера Караметова обнаружил расхождения в протоколах, которые российская полиция предоставила суду и стороне защиты. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, капитан полиции, составляющая протокол, объяснила такие неточности жарой.

Во время заседания суда адвокат Караметова ходатайствовал об исключении протокола из материалов дела и вынесении определения за подлог. Судья Марина Колоцей никак не отреагировала на заявленное ходатайство.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайств о фото и видеофиксации, а также привлечении прокурора в качестве обвинителя.

Сама сотрудница российской полиции не смогла пояснить, где именно стоял Караметов и оценила его состояние здоровья как нормальное.

Первый свидетель Игорь Буценко заявил, что его не предупреждали об ответственности о даче ложных показаний. Также он не подписывал протокол об административном правонарушении.

В связи с этим адвокат Курбединов заявил об отводе судьи, мотивировав тем, что право на защиту нарушено, мнения о подлоге не выслушаны, а судья выступает в качестве обвинителя. Суд в отводе отказал.

Второй свидетель Сергей Станкевич является внештатным сотрудником полиции, при этом во время инцидента находился далеко и не смог точно описать, что происходило у здания суда.

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».