Крымский энергомост «перемкнуло» от жары – Радио Крым.Реалии

Почему в Крыму продолжаются отключения электроэнергии? Какие коренные народы живут на Крымском полуострове и с какими сложностями они сталкиваются? Какие итоги продуктовых контрсанкций в России?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с сопредседателем Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрием Маруничем, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности России Игорем Юшковым, крымскотатарским активистом и правозащитником Синавером Кадыровым, членом Мелитопольской караимской общины Еленой Арабаджи, заместителем председателя Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма Вячеславом Ломброзо, доктором экономических наук, бывшим народным депутатом Украины Алексеем Плотниковым и российским политологом, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.