В Севастополе пообещали сохранить брусчатку на улице Кучера

Подконтрольный Кремлю заместитель главы Севастополя Владимир Базаров пообещал сохранить брусчатку по улице Василия Кучера. Как цитирует его пресс-служба российского правительства города, участок дороги будет восстановлен после ремонта дорожного полотна.

«После начала капитального ремонта дороги севастопольцы неоднократно обращались с просьбами о сохранении брусчатки на исторической площадке улицы. Правительством принято решение ее сохранить и вернуть на прежнее место в первозданном виде. Остальную часть дороги подрядчик заасфальтирует и благоустроит прилегающие территории», – сказал заместитель губернатора.

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, брусчатка на время проведения работ демонтирована, документально зафиксированы ее состояние, наличие, рисунок и способ укладки.

В правительстве города пообещали, что после выполнения работ по восстановлению основания под автомобильной дорогой брусчатка будет возвращена на прежнее место.

По информации пресс-службы, работы по ремонту дорожного покрытия, тротуара, устройству наружного освещения и установке дорожных знаков планируется завершить к концу ноября.