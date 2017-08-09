Трамп: новые угрозы Пхеньяна в адрес США встретят с «яростью»

Президент США Дональд Трамп заявляет, что новые угрозы Северной Кореи в адрес Вашингтона встретят «с яростью, которую мир еще не видел».

«Для Северной Кореи лучше больше не угрожать США. Они встретятся с яростью, которую мир еще не видел», – сказал Трамп журналистам 8 августа.

Заявление Дональда Трампа появилась после того, как газета Washington Post со ссылкой на сообщение разведслужб сообщила, что КНДР удалось выпустить ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. По данным разведки, этот шаг стал для Северной Кореи очередным этапом на пути к становлению полноценной ядерной державы.

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна на миллиард.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ней двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.