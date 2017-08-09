Президент США Дональд Трамп заявляет, что новые угрозы Северной Кореи в адрес Вашингтона встретят «с невиданной яростью». Заявление Дональда Трампа появилась после того, как газета Washington Post со ссылкой на сообщение разведслужб сообщила, что КНДР удалось выпустить ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. По данным разведки, этот шаг стал для Северной Кореи очередным этапом на пути к становлению в качестве полноценной ядерной державы. (AP)