КНДР угрожает ракетным ударом по базам США в Тихом океане

Северная Корея заявила 9 августа, что «тщательно изучает» планы ракетной атаки по тихоокеанскому острову Гуам. С этими угрозами Пхеньян выступил после того, как президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что любые новые угрозы будут встречены «огнем и яростью».

Пуск стратегической баллистической ракеты может быть осуществлен в направлении Гуама в любой момент, когда лидер КНДР Ким Чен Ын примет решение, сообщил представитель Корейской народной армии. Он добавил, что такой удар будет иметь целью «поразить основные военные базы США на Гуаме».

Гуам является критическим форпостом США для выполнения военных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, составляющие 3 миллиарда долларов, на миллиард.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Принятые ранее решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.