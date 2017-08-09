Шестеро военных пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии после того, как утром 9 августа автомобиль наехал на них в северо-западном пригороде Парижа.

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени, когда солдаты выходили из казармы, автомобиль после наезда скрылся с места ДТП.

Представитель местных властей заявил, что нет сомнений в том, что наезд был преднамеренным.

На месте продолжается полицейская операция, ведется поиск автомобиля с нападавшим.

За последние два с половиной года во Франции произошла серия терактов, погибли в общей сложности более 200 человек. В стране повышены меры безопасности. Нередко нападавших сложно отследить заранее, поскольку они действуют в одиночку.