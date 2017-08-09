Житель крымского поселка Кировское, крымский татарин Умер Эмирамзаев, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики, исполняет обязанности имама. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, который находится возле дома Эмирамзаева.

«Умер Эмирамзаев – активный человек и находится в сложных отношениях с крымским муфтием и муфтиятом (в аннексированном Крыму – КР). Его народ признает в качестве имама. Здесь он обеспечивает все духовные потребности поселка», – рассказал Джеппаров.

По его словам, во время обыска российские силовики изъяли планшет, персональный компьютер, ноутбук. Самого Умера Эмирамзаева забрала скорая помощь. О причинах обыска в Кировском правозащитнику пока ничего неизвестно.

Жителю крымского поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики, стало плохо.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».