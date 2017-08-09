Крымчанину Умеру Эмирамзаеву во время обыска вызывали скорую помощь

Жителю крымского поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Об этом 9 августа в коментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«На данный пока известно, что Умеру Эмирамзаеву вызвали скорою. Что ему инкриминируют – неизвестно. На место выехал адвокат», – сказал Семедляев.

Как сообщил Крым.Реалии крымскотатарский активист Абдуллах Якубов, у Эмирамзаева мальформация сосудов головного мозга.

Российские силовики в среду, 9 августа, с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву. Об этом в соцсетях сообщают крымские правозащитники и активисты.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».