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Во время обыска крымчанину Эмирамзаеву стало плохо, вызвали врачей (видео)

Во время обыска крымчанину Эмирамзаеву стало плохо, вызвали врачей (видео)
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Жителю крымского поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. «На данный пока известно, что Умеру Эмирамзаеву вызвали скорою. Что ему инкриминируют – неизвестно. На место выехал адвокат», – сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев. По словам крымскотатарского активиста Абдуллаха Якубова, у Эмирамзаева мальформация сосудов головного мозга. (Видео: Facebook Alimdar Crimean Solidarity)

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