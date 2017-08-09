Жителю крымского поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. «На данный пока известно, что Умеру Эмирамзаеву вызвали скорою. Что ему инкриминируют – неизвестно. На место выехал адвокат», – сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев. По словам крымскотатарского активиста Абдуллаха Якубова, у Эмирамзаева мальформация сосудов головного мозга. (Видео: Facebook Alimdar Crimean Solidarity)