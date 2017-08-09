Десятки людей собрались возле дома жителя Кировского, у которого проходит обыск

Десятки людей пришли поддержать жителя крымского поселка Кировское Умера Эмирамзаева, к которому с утра 9 августа пришли с обыском российские силовики. Присутствующие на месте полицейские при этом предупреждают их об ответственности за «публичное оскорбление представителей власти» и «несанкционированное массовое собрание».

Видео с места обыска в соцсетях публикуют крымские активисты.

На кадрах видно, как пришедшие поддержать Эмирамзаева местные жители проводят дуа в окружении экипированных и вооруженных силовиков. Некоторые их них снимают на камеру собравшихся.

«Народ собирается все больше и больше, Умер Эмирамзаев – очень известный человек, его очень любят в Кировском районе, он местный мулла, он торгует мясом и помогает населению реализовать его», – рассказал в комментарии Крым.Реалии крымскотатарский активист Абдуллах Якубов.

Российские силовики в среду, 9 августа, с утра пришли с обыском домой к жителю поселка Кировское, крымскому татарину Умеру Эмирамзаеву. Об этом в соцсетях сообщили крымские правозащитники и активисты.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».