«Несостоявшийся» кандидат в губернаторы Севастополя потратил на кампанию сотни тысяч рублей

Кандидат в губернаторы аннексированного Севастополя Виктор Резанов, которого сняли с предвыборной гонки, вложил в губернаторскую кампанию 850 тысяч рублей (около 390 тысяч гривен – КР), и успел потратить на массовые мероприятия, сбор подписей и другое 784 тысячи рублей (около 360 тысяч гривен – КР). Список расходов кандидатов опубликовал официальный вестник подконтрольного Кремлю парламента Севастополя, газета «Севастопольские известия».

Его называли одним из основных конкурентов подконтрольного Кремлю временного главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. Однако 25 июля городской избирком своим постановлением отказал бывшему сотруднику ФСБ Виктору Резанову в регистрации. Нынешний подконтрольный Москве временный глава города Дмитрий Овсянников, по данным газеты, потратил более 11 миллионов рублей (около 5 миллионов гривен – КР), в основном на выпуск и распространение печатной продукции. Половина денег пошла на услуги информационного характера и консультации. При этом на своих бигбордах Овсянников размещает фото Владимира Путина и логотип «Единой России».

Остальные кандидаты заложили в выборный фонд в десятки раз меньше средств.

Так, коммунист Роман Кияшко положил на счет 167 тысяч рублей (около 77 тысяч гривен – КР), которые уже почти истратил на печатную продукцию. Бывший мэр города Иван Ермаков пока заложил на кампанию всего 30 тысяч рублей (около 14 тысяч гривен – КР) и истратил чуть больше половины – на сбор подписей за свою кандидатуру. Еще меньше вложил в фонд кандидат Николай Кряжев – 20 тысяч рублей (около 9 тысяч гривен – КР), которые ушли на сбор подписей.

На 10 сентября 2017 года в Севастополе назначены выборы российского губернатора города. В этот же день в Севастополе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с попытками российских властей организовать в аннексированном Севастополе незаконные выборы и призвало международное сообщество не признавать их результатов.