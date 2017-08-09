Из-за обрушения крыши в цеху в Армянске остановили производство диоксида титана

Из-за частичного обрушения крыши в цеху филиала предприятия «Титановые инвестиции» (ранее завод «Крымский титан») в Армянске остановили технологический процесс производства диоксида титана. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«9 августа, около 4:30 утра, произошло частичное обрушение кровли второго отделения цеха производства диоксида титана №1. В результате происшествия пострадавших нет, технологический процесс остановлен, оборудование остановлено, последствия обрушения локализованы. На предприятии создана комиссия, обстоятельства обрушения выясняются», – сказала начальник отдела по связям с общественностью завода Юлия Дмитриева.

Утром 9 августа в одном из цехов на территории предприятии Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» произошло обрушение конструкций кровли на площади около 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС России.

В ведомстве заверили, что превышения концентрации опасных химических веществ на территории Армянска, Красноперкеопска и Красноперекопского района не обнаружено.

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» было переименовано в «Юкрейниан кемикал продактс».