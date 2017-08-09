Алексей Учитель предложил Кадырову посмотреть «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель призвал главу Чечни Рамзана Кадырова самому посмотреть фильм «Матильда», а не «верить на слово» и предлагать запретить показ картины в республике. Об этом сообщает российский «Интерфакс». Хотя работа над картиной еще не завершена, он готов показать ее в любую секунду, сказал режиссер.

Накануне «Комсомольская правда» опубликовала письмо Кадырова министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой исключить республику из числа регионов, где будет показан фильм «Матильда». По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм «как преднамеренное издевательство над чувствами верующих». Чеченский лидер утверждает, что кинофильм «оскверняет святыни» и «историю народов России». В министерстве культуры России пообещали учесть просьбу главы Чечни. Однако замминистра культуры Владимир Аристархов сообщил, что ведомство не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда».

9 августа с аналогичной просьбой к российскому минкульту обратился первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. Об этом сообщили «РИА Новости». Мотивы просьбы о запрете показа фильма там не пояснили.

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская. До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.