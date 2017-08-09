Состояние здоровья политузника Владимира Балуха, которого осудили в Крыму, постоянно ухудшается, заявила на пресс-конференции в Киеве 9 августа глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, Балуху необходима медицинская помощь, но он не получает ее, как и другие политзаключенные, которые находится в «страшных условиях» в СИЗО аннексированного Крыма.

Ольга Скрипник добавила, что Виктор Балух и его близкие, жена и мать, нуждаются в поддержке.

«Наиболее морально убивает его (Владимира Балуха – КР) то, что он не может быть рядом со своей мамой, которая нуждается в опеке, которая очень печалится о своем сыне. Когда-то она потеряла мужа из-за Советского Союза, а теперь Россия забирает у нее сына, и это большая боль для Владимира Балуха», – сказала Скрипник.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным Кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.