В Европейский суд по правам человека украинские правозащитники подали две жалобы по поводу преследования украинского активиста Владимира Балуха, которого осудили в аннексированном Крыму. Об этом сообщила 9 августа на пресс-конференции в Киеве юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

По ее словам, речь идет о фактах незаконного преследования и фальсификации доказательств. Свиридова отметила, что современные механизмы защиты политузников, которые находятся в Крыму и России, «не всегда успешны».

Правозащитники утверждают, что в преследовании Владимира Балуха в Крыму принимали участие около 20 человек. По словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, в том числе речь идет о главе ФСБ Крыма Викторе Палагине, следователе ФСБ Денисе Забаре, судье Марии Бедрицкой, представителях подконтрольных России прокуратуры, суда и других участниках со стороны обвинения в деле Владимира Балуха.

«Это один человек, но чтобы его посадить за решетку, было задействовано как минимум 20 человек, которые занимались фальсификациями. Это очень серьезные нарушения прав человека и даже процессуальных норм де-факто действующего там российского законодательства» – сказала Ольга Скрипник.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным Кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.