В трех курортных городах и пяти районах Краснодарского края соседней России ввели график временного отключения света из-за сложной ситуации с энергоснабжением аннексированного Крыма в связи с жарой. Об этом говорится на сайте администрации Краснодарского края.

В Юго-западном энергорайоне Краснодарского края вводят ограничение потребления мощности в объеме до 110 МВт на три часа в вечерний период – с 20:00 до 23:00.

«Данная мера введена по рекомендации Минэнерго Российской Федерации для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым. Отключение потребителей, входящих в График временного ограничения потребления, осуществлено на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» 9 августа подтвердили возможность веерных отключений электроэнергии на полуострове из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

Об отключениях света в течение дня на этой неделе сообщали жители Керчи, Феодосии, Ленинского района Крыма.

За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.