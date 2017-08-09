Российский эксперт: крымчанам придется подождать стабильной энергосистемы

Россия пока не определилась, как именно решать проблемы с электроэнергией в аннексированном Крыму, поэтому стабильной работы сетей придется еще подождать. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков.

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«В долгосрочной перспективе надо увеличивать генерацию, модернизировать устаревшие ТЭС. Либо властям удастся договориться с Siemens и установить санкционные газовые турбины через дочерние компании, либо придется вернуть эти и найти другие турбины, которых много на вторичном рынке. Можно заменить их на менее мощные российские, но тогда придется расширять площадки и ставить больше турбин. Таким образом сроки сдачи ТЭС в эксплуатацию однозначно сдвигаются», – отметил эксперт.

В «Крымэнерго» 9 августа подтвердили возможность веерных отключений электроэнергии на полуострове из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

Об отключениях света в течение дня на этой неделе сообщали жители Керчи, Феодосии, Ленинского района Крыма.

За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.