Дети-переселенцы из Крыма и Донбасса отдохнули в Румынии – посольство

Дети из семей вынужденных переселенцев из аннексированного Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, отдохнули в румынском городе Репедя, сообщает 9 августа посольство Украины в Румынии.

«С 31 июля по 9 августа, по приглашению префектуры уезда Марамуреш, группа из одиннадцати украинских детей, вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей и АР Крым, находилась на отдыхе в румынском городе Репедя. Поездка состоялась при поддержке посольства Украины в Румынии в сотрудничестве с мэром города Репедя Иоанном Микулайчуком и представителями префектуры Марамуреш», – говорится в сообщении.

По информации посольства, украинские дети приняли участие в мероприятиях в международном юношеском лагере «Друзья», ознакомились с традициями местной украинской общины, а также побывали в нескольких городах Румынии.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, часть жителей полуострова выехали на материковую Украину. По состоянию на 24 июля 2017 года из аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву регионов Донбасса переехали более 1 млн 580 тысяч 646 переселенцев, или 1 миллион 270 тысяч 372 семьи, сообщила пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических.