Они создали Крым. Коренные народы полуострова – Радио Крым.Реалии

Какие народы считаются коренными на Крымском полуострове? Что дает статус коренного народа его представителям? Как относятся к коренным народам Крыма российские власти аннексированного полуострова?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с крымскотатарским активистом и правозащитником Синавером Кадыровым, членом Мелитопольской караимской общины Еленой Арабаджи и заместителем председателя Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма Вячеславом Ломброзо.

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