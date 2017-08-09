Российский блогер опубликовал фотографии разрушенных крымских дорог

В Крыму тяжелые грузовики уничтожают дороги, сообщил российский блогер Александр Горный, опубликовав в Фейсбуке фотографии дорог с разрушенным асфальтом и выбоинами.

По словам Горного, он сделал фотографии в районе села Первомайское.

«Крымским дорогам хана. Аномальная жара и тяжелые грузовики разбивают в хлам крымские дороги. За бортом было выше +30C, когда я сделал эти фото в районе села Первомайское», – написал Горный.

С 1 июля в Крыму ввели запрет на передвижение тяжелых грузовиков по дорогам в жаркие дни. Запрет продлится до 30 сентября.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Поскольку пустить грузовики в объезд нет возможности, городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.